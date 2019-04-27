Şiir dinletisi

Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen dinleti öncesi konuşan Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Serhat Gülcegül, sendika olarak sosyal, kültürel etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Şiir dinletisini geleneksel hale getireceklerini ifade eden Gülcegül, katılımcılara teşekkür etti. Etkinliğe Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Köseli Belde Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.