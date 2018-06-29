Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5830
STERLİN
6.0572
EURO
5.3494

Sigortacılar toplandı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı sektör toplantılarına devam ediyor.

Sigortacılar toplandı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı sektör toplantılarına devam ediyor.

29 Haziran 2018 Cuma 16:59
15 Okunma
Sigortacılar toplandı

İl merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren sigorta acentesi yetkilileri Oda Başkanlığında bir araya gelerek sektör toplantısı gerçekleştirdi. Yozgat TSO hizmet binasında gerçekleşen toplantıya büyük katılım sağlandı. Toplantı süresince sektörün ortak sorunları, haksız rekabet ve ortak çözüm önerileri görüşüldü. Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, “Vergisini ödeyen, eleman çalıştıran, kira ödeyen ve her şartı yerine getirmek için bin bir zorluk çekerek ticaret yapan üyelerimizin yaşadıkları mağduriyetleri gidereceğiz. İl odası olmamız sebebiyle üyemiz olsun olmasın tüm sigorta acenteleri bize bağlı. Ticarette rakip olanlar bugün ilk defa Odamızda bir araya gelerek sorunlarını ve çözüm önerilerini bizlerle paylaştılar. Odamız sigortacılık kayıt birimimizde yürürlükte olan mevzuat ile ilgili soruları cevapladı. Bazı bankalar, ilimize şube açan büyük kuruluşlar ve asıl faaliyet konusu sigortacılık olmayan kuruluşlarla yaşadıkları haksız rekabet konusunda yaşadıkları sorunları paylaştılar. Odamız olarak gereken raporlamayı yapıp bir sonraki sigortacılık sektörü toplantısında yine üyelerimizin ortak kararları doğrultusunda çözüme kavuşturacağız ve yaşanan tüm sorunların aşılması için takipçisi olacağız” dedi.

Sorunların çözümü birlik ve beraberlik sağlanarak çözüme kavuşacağından bahseden Oda Başkanı Sinan Çelik, ilerleyen süreçte de toplantılara hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Göletlere yavru balık
Göletlere yavru balık
Novada'da çekiliş sonuçlandı
Novada'da çekiliş sonuçlandı
Bozdağ’a yeni görev
Bozdağ’a yeni görev
Umut devlet kapısı
Umut devlet kapısı
Uranyum hazırlığı
Uranyum hazırlığı
Köy yoluna  sıcak asfalt
Köy yoluna  sıcak asfalt

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim