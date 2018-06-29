Sigortacılar toplandı

İl merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren sigorta acentesi yetkilileri Oda Başkanlığında bir araya gelerek sektör toplantısı gerçekleştirdi. Yozgat TSO hizmet binasında gerçekleşen toplantıya büyük katılım sağlandı. Toplantı süresince sektörün ortak sorunları, haksız rekabet ve ortak çözüm önerileri görüşüldü. Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, “Vergisini ödeyen, eleman çalıştıran, kira ödeyen ve her şartı yerine getirmek için bin bir zorluk çekerek ticaret yapan üyelerimizin yaşadıkları mağduriyetleri gidereceğiz. İl odası olmamız sebebiyle üyemiz olsun olmasın tüm sigorta acenteleri bize bağlı. Ticarette rakip olanlar bugün ilk defa Odamızda bir araya gelerek sorunlarını ve çözüm önerilerini bizlerle paylaştılar. Odamız sigortacılık kayıt birimimizde yürürlükte olan mevzuat ile ilgili soruları cevapladı. Bazı bankalar, ilimize şube açan büyük kuruluşlar ve asıl faaliyet konusu sigortacılık olmayan kuruluşlarla yaşadıkları haksız rekabet konusunda yaşadıkları sorunları paylaştılar. Odamız olarak gereken raporlamayı yapıp bir sonraki sigortacılık sektörü toplantısında yine üyelerimizin ortak kararları doğrultusunda çözüme kavuşturacağız ve yaşanan tüm sorunların aşılması için takipçisi olacağız” dedi.

Sorunların çözümü birlik ve beraberlik sağlanarak çözüme kavuşacağından bahseden Oda Başkanı Sinan Çelik, ilerleyen süreçte de toplantılara hız kesmeden devam edeceğini belirtti.