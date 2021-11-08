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Sığırkuyruğundan gelen şifa

Yozgat’ın hemen hemen her bölgesinde, birden fazla türüne rastlanılan Sığırkuyruğu bitkisi şifa içeriyor.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:59
Sığırkuyruğundan gelen şifa

Eski Roma zamanında sığırkuyruğu otu daha çok soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanıldığı belirtildi. Akciğer ve bronş tıkanıklığını hafifletmek, mukusu atmak için en çok başvurulan bitkilerden biri olan sığırkuyruğunun aneljezik ve antiseptik özellikleri otun verem, idrar söktürücü, astım belirtilerini hafifletici ve balgam söktürücü olarak kullanılmasını sağlayan bir endemik bitki olduğu kaydedildi. Hititlerin başkenti Hattuşaş bölgesinde yer alan, Hititlere ait olduğu belirlenen birçok yerleşim alanının bulunduğu Yozgat'ta yetişen, endemik Sığırkuyruğu bitkisinin 'Yozgat' adıyla bilinen türünün kayıp olduğu biliniyor. Tarih boyunca başta soğuk algınlığı olmak üzere birçok rahatsızlıklar için kullanılan 'Yozgat' adlı Sığırkuyruğu bitki türüne kazılar esnasında karşılaşılabileceği aktarıldı. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

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