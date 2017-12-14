Sığır yetiştiriciliği kursu

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, kursun, ilçelerindeki vatandaşların bilinçli hayvan yetiştiriciliği yapmaları ve daha verimli, kaliteli ürün elde etmelerini sağlamak amacıyla kurs açtıklarını söyledi. Kursa, Saraykent İlçe Tarım Müdürlüğü’nün destek verdiğini kaydeden Ceylan, ‘’Kursumuza ilgi gerçekten de yoğun oldu. İlçemizde bilinçli hayvan yetiştiriciliği ve kaliteli ürün almaları açısından bu kursumuz çok önemliydi. Biz de İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde onların da desteği ile böyle bir kurs açmak istedik. Umarım açtığımız kurs ilçemiz çiftçileri için verimli geçer. Bu kursumuzda genç girişimcilikten destek alan kursiyerlerimiz de büyük bir rağbet gösterdi’’ dedi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde başlatılan süt sığır yetiştiriciliği kursunun açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan ile birlikte, Saraykent İlçe Tarım ve Gıda Hayvancılık Müdürü Fikret Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlayan, Coşkun Bölükbaşı ve halk eğitim merkezi müdürü Yasin Gürsoy katıldı.