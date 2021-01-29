Sığınmacı aileye ziyaret

Ziyarette Belediye Başkanı Köse'nin eşi Nagihan Köse, Emniyet Müdürü Esertürk'ün eşi Özlem Esertürk ve polisler tarafından hazırlanan yer sofrasında aile ile birlikte yemek yenildi. Belediye Başkanı Köse, Yozgat’ta geçim sıkıntısı çeken ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Köse, Irak’ta uğradıkları terör saldırısında eşini kaybeden ve 2 yıl önce 6 çocuğuyla Yozgat'a gelen aileyi emniyet müdürü ile ziyaret ettiklerini belirtti. Köse, "Onların sofralarına misafir olduk. Onların dertlerine ortak olduk. Bundan sonraki yaşamlarında onların devamlı yanlarında olacağız. Rabbim kimseyi vatanından etmesin. Ettiğinde de sayın Cumhurbaşkanımız gibi ensar vazifesi yapacak lidere sahip ülkeler olsun ki onlara sahip çıkalım. Biz her zaman göçmenlerimizin darda kalmış ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Köse, aileye gıda, temizlik, giysi, yakacak ve eşya desteği sağlanmasına yardımcı olacağını da ifade etti.