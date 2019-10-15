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Sigaranın zararları anlatıldı

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile topluma kazandırma faaliyetleri kapsamında sigaranın zararlıları anlatıldı.

Sigaranın zararları anlatıldı

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile topluma kazandırma faaliyetleri kapsamında sigaranın zararlıları anlatıldı.

15 Ekim 2019 Salı 00:00
Sigaranın zararları anlatıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikolog H. Özge Özyürek tarafından, Denetimli Serbestlik Seminer salonunda verilen seminere 30 yükümlü katıldı. Seminerde yükümlülerin sorularını cevaplayan Özyürek, yükümlülerin konu hakkında çok ilgili olduklarını, seminerde öğrendiklerini hayatlarına uygulaya bilirlerse sigarayı bırakma konusunda başarılı olabileceklerini söyledi. Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak eğitim ve iyileştirme çalışmalarının devam edeceği de bildirildi. 

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Sigaranın Zararları Anlatıldı
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