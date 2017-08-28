Şifreleri Malazgirt’te!

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesini sağlayan kutlu Malazgirt Zaferi’nin 946’ncı yıl dönümü bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı coşkulu etkinliklerle kutlandı.

Muş’un Malazgirt İlçesi’ndeki yıl dönümü kutlamalarında eskiyi yaşatan, o günün ruhuna hitap eden görseller hazırlandı. Malazgirt Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Vali Kemal Yurtnaç, zaferin günümüze yansıyan tarihi detaylarına dikkat çekti.

“Aziz milletimizin Malazgirt Zaferi'ni kutluyorum. Bugün 946. yıl dönümünde kıvançla andığımız Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun kapılarını bize açan bir zaferdir” ifadelerine yer veren Yurtnaç; “Sadece ordumuzun değil yüreklere yürüyen ruh büyüklerinin Anadolu'yu mayaladıkları tarihin bidayetidir. Malazgirt Zaferi sadece bizim değil dünya tarihinin de dönüm noktalarından biridir. Zafer sonrası bu toprakları kendine vatan bilen milletimiz Anadolu’nun başka bir millete vatan olamayacağını kanıyla, canıyla, kültürü ve imanıyla ispat etmiş, barış ve kardeşliğin, bir olmanın, diri olmanın destanını yazmıştır” dedi.

Günümüzün şifrelerinin Malazgirt'te olduğunu ifade eden Yurtnaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yöndeki açıklamalarına vurgu yaptı.

Yurtnaç, şunları kaydetti: “Bin yıldır nice badireleri atlatmış milletimizin tarihinden alacağımız ilhamla bugünü anlayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız; “oyun aynı figüranlar farklı” derken aslında bugünün şifrelerini vermektedir. Günümüzde etrafı ateş çemberi olmuş coğrafyamızı, terör örgütlerinin beyhude çabalarını anlamak için bugün en yüksek düzeyde katılımla kutlanan bu zaferin manası üzerinde düşünmeliyiz. Özellikle genç neslin bu kutlu zafer ve tarihteki önemi konusunda gönüllerinde ve dimağlarında ayrı bir yer açmaları ve gelecek vizyonlarını bu tarih şuuruyla kurmalarını dilerim.

Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'ni bir kere daha kutluyorum. Zafer kutlamalarının şehit ve gazilerimizin davasının daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını temenni ediyor, daha nice bin yıllarda bu toprakların huzur ve selamet yurdu olarak kalacağına tüm kalbimle inandığımı belirtmek istiyorum.”