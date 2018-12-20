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Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık Projesi

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Sıfır Atık Projesi

ANKARA'da başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni Yerköy'de de başlattıklarını belirten AK Parti Yerköy İlçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kayhan, "Öncelikle kamu kurumlarında, daha sonra tüm ülkede yaygınlaşmasını umduğumuz bu proje sadece çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketidir" dedi.  

Atık yönetiminin tüm dünyanın en büyük sorunu haline geldiğini vurgulayan Kayhan,

"Öncelikle ihtiyacımız olmayan şeyleri reddetmeli, ihtiyaç kalemlerini azaltmalıyız. Tüketimde de alışkanlıklarımızı değiştirip 'kullan at' kültüründen kurtularak tüketimi bir şekilde üretime dönüştürmeliyiz. Atık yönetiminin en temel unsuru, atıkların kaynağında ayrılmasıdır. Her şey elimizde başlıyor. Mutfağımızda, evimizde elimize aldığımız her türlü eşyada geri dönüşüm uygulanmazsa tabiat kirletecek bir tortu olarak bakarak buna izin vermemeliyiz’’ diye konuştu. 

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