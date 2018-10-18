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Sıfır atık projesi

SORGUN Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesi ile ilgili çalışma başlattı.

Sıfır atık projesi

SORGUN Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesi ile ilgili çalışma başlattı.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Sıfır atık projesi

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, daha yeşil, daha temiz bir dünya için, 'Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirdiklerini aktardı. Gürbüz, "Atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında seferberlik başlattık. Sıfır Atık Projesi ile kurumlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak, israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda kağıt, cam, metal, plastik ve pil atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla başlatılan projeyle ilçede bulunan tüm kamu binalarına ve okullara geri dönüşüm kutuları yerleştirdik" dedi. 

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