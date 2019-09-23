Sıfır atık projesi anlatıldı

Ülkemizin havasını, suyunu, toprağını temiz tutmak için ‘Sıfır Atık Projesi’ eğitimlerinin KADEM tarafından bundan sonraki süreçte de devam ettirileceği kaydedildi. Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Ahmet Fidan tarafından verilen eğitim çalışmasına KADEM üyesi kadınlar ilgi gösterdi. Atıkların doğal yaşama verdiği zarardan yola çıkılarak atık miktarının en aza indirilmesi, ayrıştırılarak geri dönüşümlerinin sağlanması konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Özellikle atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekilerek, her yıl Atık Pil Toplama yarışmaları yapıldığı, geri dönüşüm konusunda çocukların özendiren uygulama ve etkinliklerin büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.