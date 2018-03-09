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Sıfır atık projesi anlatıldı

YOZGAT’ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi tanıtımı kamu kurum temsilcilerine yapıldı. 

Sıfır atık projesi anlatıldı

YOZGAT’ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi tanıtımı kamu kurum temsilcilerine yapıldı. 

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Sıfır atık projesi anlatıldı

Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun başkanlığında gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, daha önce Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında Sıfır Atık projesi ile ilgili toplantı yaptıklarını hatırlattı, ‘’Orda aldığımız karar ve oluşturduğumuz komisyon doğrultusunda projenin tanıtımını gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, sıfır atık projesinin Türkiye için çok verimli bir proje olduğunu dile getirdi. Kendisinin yıllarca yurt dışında bulunduğunu ve orada insanların her atık için farklı renklerde poşetler kullandığını hatırlatan Altun, ‘’Yurt dışında pet şişeler için ayrı, kağıtlar için ayrı, diğer atıklar için ayrı poşetler bulunuyor. Bu atıklar tekrar geri dönüşüm olarak kullanılıyor. Bu nedenle başlatılan bu proje çok önemli’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından slayt eşliğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Oğuzhan Özev, sıfır atık projesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Özev, “Sıfır Atık” projesinin israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olduğunu vurguladı.

Özev, atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertaraf hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olduğunun altını çizdi. Özev, ‘’Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır’’ şeklinde konuştu.

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