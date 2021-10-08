SIFIR ATIK PROJESi

TEMA Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, ‘Tetra Park’ın desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık’ eğitim projesinin üçüncü yılında da devam ettiğini açıkladı. Karaduman, Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 40 il de uygulanacak olan Sıfır Atık projesine başvuruların sürdüğünü bildirdi. Sıfır Atık projesine başvuruların 11 Ekim Pazartesi günü sona ereceğini dile getiren Abdullah Abdulkadir Karaduman, ‘’Proje ile çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularında farkındalık geliştirmelerini, sıfır atık yaklaşımını tanımaları amaçlanmaktadır’’ dedi. Karaduman, sıfır atık eğitimlerinde, düşün ve gerekli değilse tüketme, daha az tüket, değerlendir ve yeniden kullan, değiştir ve farklı amaçla kullan, dönüştür ve doğa kazansın (5D) modeli ile çocuklara sıfır atık kavramının tanıtılmasının hedeflendiğini aktardı. Karaduman, ‘’Projelerde yer almaya gönüllü olan öğretmenlerin başvuruları İl Temsilciliğimiz tarafından alınacaktır. Uygulamalar, salgın dönemi önlemlerine uygun olarak, İl Temsilciliğimizin desteğiyle gönüllü öğretmenler tarafından gerçekleştirilecektir. Projeye katılan öğretmenlere uygulama sonrası dijital katılım belgesi gönderilecektir’’ diye konuştu. •Yasin Nazım Kayhan•