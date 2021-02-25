Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1483
ALTIN
415.068
DOLAR
7.1840
STERLİN
10.1793
EURO
8.7485

SIFIR ATIK PROJESi

BOĞAZLIYAN Belediyesi Sıfır Atık projesini devreye soktu.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:24
SIFIR ATIK PROJESi

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Sıfır Atık projesinin doğayı korumayı, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmayı, israfı önlemeyi hedefleyen, çevre dostu bir iyilik hareketi olduğunu söyledi. Başkan Coşar, ‘’2019 yılından bu yana ilçemizde sürdürdüğümüz Sıfır Atık Projesi konusunda Türkiye’de bir ilk olacak örnek bir uygulamayı ilçemize kazandırıyoruz’’ dedi. Coşar, Sıfır Atık Projesi’nin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için hayata geçirdikleri ‘muhteşem kart’ ve ‘akıllı geri dönüşüm’ kutuları sayesinde evlerde biriktirilen geri dönüştürülebilir atıkların hale halkının ismine tanımlı barkodlu poşetler ile belirlenen noktalara atılabileceğini, elde edilen tasarrufla israfın önüne geçebileceğini, atıkların geri kazandırılarak ekonomiye katma değer sağlanacağının altını çizdi. Başkan Coşar, ‘’Ayrıca muhteşem kart uygulamamıza katılan hemşehrilerimiz topladıkları atıklar kadar puan kazanarak, ödüllendirilecektir. Çevremizin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya, sıfır atığın yaygınlaşmasına destek vermek isteyen hemşehrilerimiz, belediyemize ziyaret gerçekleştirerek uygulamamıza başvuruda bulunabilirler. Çevremize, doğamıza ve geleceğimize sahip çıkacak; çocuklarımıza daha temiz ve güzel bir Boğazlıyan bırakacağız’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sıfır Atık Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bal üretimine orman desteği
Bal üretimine orman desteği
KISA FiLMLE TASARRUF
KISA FiLMLE TASARRUF
Yaban hayvanları için doğaya yem
Yaban hayvanları için doğaya yem
Ahşaba hayat veriyor
Ahşaba hayat veriyor
İletişim hızı artırılıyor
İletişim hızı artırılıyor
TARiHi YAPIYA RESTORE
TARiHi YAPIYA RESTORE
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim