SIFIR ATIK PROJESi

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Sıfır Atık projesinin doğayı korumayı, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmayı, israfı önlemeyi hedefleyen, çevre dostu bir iyilik hareketi olduğunu söyledi. Başkan Coşar, ‘’2019 yılından bu yana ilçemizde sürdürdüğümüz Sıfır Atık Projesi konusunda Türkiye’de bir ilk olacak örnek bir uygulamayı ilçemize kazandırıyoruz’’ dedi. Coşar, Sıfır Atık Projesi’nin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için hayata geçirdikleri ‘muhteşem kart’ ve ‘akıllı geri dönüşüm’ kutuları sayesinde evlerde biriktirilen geri dönüştürülebilir atıkların hale halkının ismine tanımlı barkodlu poşetler ile belirlenen noktalara atılabileceğini, elde edilen tasarrufla israfın önüne geçebileceğini, atıkların geri kazandırılarak ekonomiye katma değer sağlanacağının altını çizdi. Başkan Coşar, ‘’Ayrıca muhteşem kart uygulamamıza katılan hemşehrilerimiz topladıkları atıklar kadar puan kazanarak, ödüllendirilecektir. Çevremizin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya, sıfır atığın yaygınlaşmasına destek vermek isteyen hemşehrilerimiz, belediyemize ziyaret gerçekleştirerek uygulamamıza başvuruda bulunabilirler. Çevremize, doğamıza ve geleceğimize sahip çıkacak; çocuklarımıza daha temiz ve güzel bir Boğazlıyan bırakacağız’’ diye konuştu.