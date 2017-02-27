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Şifalı tiyatro

27 Şubat 2017 Pazartesi 06:01
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Bozok Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri şehir hastanesinde kalan çocukları ziyaret ederek eğlenceli anlar yaşamasını sağladı.

Şifalı tiyatro
Tarih Bölümü kulüplerinden olan Tarih Topluluğu öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuk hastaları ziyaret eden kulüp öğrencileri, “Hasta çocukları eğlendirme projesi” olarak başladıkları çalışmanın ilk gününde minik kalplere mutluluk tohumu ekti. 
Öğrenciler, aldıkları balon, rüzgar gülü, boya kalemi, resim defteri gibi hediyelerle çocukları sevindirdi. Palyaço kostümü giyen öğrenciler çocukların eğlenmesi için gösteri yaptı. Sağlık çalışanlarının da katkı sağladığı etkinlik çocukların eğlenceli dakikalar yaşamasına vesile oldu. 
Hasta çocuklar palyaço, müzik ve balonlarla eğlenirken anneler de çocuklarını gülümseten etkinlikle mutlu oldu. Çocukların yüzlerindeki mutluluk kulüp öğrencilerinin “yaptığımız çalışmaya fazlasıyla değdi” dedirtti. 
Belli aralıklarla devam edecek olan projede öğrenciler daha çok çocuğun yüzünü güldürmeyi hedefliyor. 

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