ŞiFA OLSUN!

YOZGAT Özel Şifa Hastanesi’nin atıl durumdaki binasının bulunduğu, belediye meclisi kararı ile yeşil alana çevrilen alanın Halk Bankası tarafından satılmasıyla başlayan tartışmalar, eski defterlerin de yeniden açılmasına neden oldu. Yeşil alan olarak ilan edilen hastane binasının satış ihalesine Yozgat Belediyesi ile birlikte ihaleye giren meclis üyesinin arsayı satın alması yerel ve ulusal basının manşetlerini süsledi. Gelişmeler sıcaklığını korurken, hastanenin yer tahsisinden, kapandığı tarih ve sonrasındaki gelişmeler, iddialar da yeniden gündeme taşındı.

TAKAS EDİLDİ

Yozgat Belediyesi, MİT’e tahsisli arsanın şehir merkezinde kalması nedeniyle kendilerine devredilmesi talebinde bulunarak, takas önerisinde bulundu. Konu değerlendirilip, MİT tarafından Belediye tarafından yapılan teklif kabul gördü. Dönemin Yozgat Belediye Başkanı Mehmet Erdemir’in önerisi, belediye meclisinin kararı ile imar tadilatı yapılıp, alan spor tesisi sahası yapıldı. O yıllarda revaçta olan bir Halı Sahanın yapılması düşünüldü. Ancak hayata geçirilmedi. Erdemir’in milletvekili seçilmesi sonrasında yapılan seçimle Yozgat Belediye Başkanı Seçilen Yusuf Başer, Özel Şifa Hastanesi kurmak isteyen Özel Bozok Sağlık Hizmetleri Medikal Ürünler Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin talebini olumlu karşıladı. Arsa, meclis kararı ile ‘Sağlık Alanı’ olarak ilan edildi.

HASTANE AÇILDI

Şirket tarafından kurulan Özel Şifa Hastanesi 2006 yılından itibaren hasta kabulüne başladı. 2014 yılına kadar hastaneyi bünyesinde bulunduran şirkette yönetim değişiklikleri yaşandı. Özel Bozok Sağlık Hizmetleri Medikal Ürünler Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesindeki Özel Şifa Hastanesi’nde sorunlar yaşanmaya başlandı, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde değişiklik yapıldı. Kapanmadan önceki 4 yıldan fazla bir süre ciddi sorunlar yaşamaya başlayan, yaklaşık 300 çalışanı ile birlikte Yozgat ile birlikte çevre il ve ilçelerden gelen hastalara da hitap eden Özel Şifa Hastanesi 2014 yılında alınan bir karar ile kapandı. Kaderine terkedilen hastanede bulunan malzemeler, adeta talan edildi.

EK BİNAYA İZİN VERİLMEDİ

Yozgat Özel Şifa Hastanesi, 2011 yılında 12 milyon Liralık bir yatırımla Kalp Hastanesi yapmak üzere çalışma başlattı. Yaklaşık 250-300 kişiye istihdam alanı açmak üzere başlatılan çalışma Yozgat Belediyesi’nin ek bina için imar tadilatına gitmemesi, başka bir alanın da sağlık tesisi alanı olarak belirlememesi sonucunda yatırımın hayata geçirilemediği kaydedildi. Şirket ortaklarından Operatör Dr. Erdal Cahit Topçu o yıllarda basına yaptığı açıklamasında, ‘’Bu uğraşlarımız sonucu komşu Çorum, Kırşehir gibi bizden daha gelişmiş olduğu söylenen illerin lokomotifi olarak seçilip kalp hastanesi için ön olayı aldık. Normalde biz dahil bu bölgedeki hiçbir il planlamada bu yatırım için öngörülmemişti. Yaklaşık 12 milyon lira yatırımı gerektiren bu işe elimizi değil boynumuzu koyduk. Bu işin memleketimiz için ayrı bir önemi de 260 kişinin çalışıp belki 1000 kişinin ekmek yediği hastanemize, en az 260 kişi eklenip bir 1000 kişinin daha eklenmesini sağlayarak Yozgat ekonomisine katkısıdır’’ görüşlerine yer verdi. Topçu, Yozgat'a 12 milyon lira tutarında yatırım yapmak üzere yola çıkan hastanenin, yatırım tutarının çok altında ihaleye çıkartılıp, satılmasını ‘çok ilginç’ diye karşıladı. Topçu, o dönemde kredi alındığı için konu hakkında bilgisinin bulunduğunu, binanın ekspertiz değerinin hiç bir oluşum yokken bile 18 Milyon lira olduğunu hatırlattı.

İFADE VERDİ

Hastaneyi bünyesinde bulunduran şirketin yönetiminde de görev alıp, doktor olarak hizmet veren Operatör Dr. Erdal Cahit Topçu, Cumhurbaşkanlığı İletim Başkanlığı’na birden fazla başvuruda bulunarak, hastanenin iflasa sürüklenmesi noktasındaki gelişmeleri aktardı. Topçu, son olarak Yozgat KOM Şube Müdürlüğü’ne 27 Şubat 2020 tarihinde suç duyurusunda bulunarak, Özel Bozok Sağlık Hizmetleri Medikal Ürünler Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde o dönemde yönetimde bulunan isimler hakkında ciddi iddialarda bulundu. Topçu’nun iddialarıyla ilgili henüz bir yargı sürecinin başlatılmadığı öğrenildi.