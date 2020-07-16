Şifa Hastanesi tartışması!

YOZGAT’ta özel mülk olan ve Halk Bankası'nın mülkiyetine geçen Şifa Hastanesi binasının elektronik ihale ile satışının ardından yaşanılan tartışmalar, binayı ihale ile satın alan ailenin meclis üyesinin parti disiplinine verilmesi noktasına kadar taşındı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in konuyu gündeme taşıyıp, "Takipçisi olacağım" açıklamasının ardından Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de meclis toplantısı öncesinde, yaptığı açıklamada, alanın yeşil alan olarak değerlendirileceğini, AKP’li meclis üyesi ve yakınlarının ihaleden çekilmesini istedi.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gelişmeler üzerine meclis toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Köse, son günlerde kamuoyunu meşgul eden konu hakkında açıklama gereği hissettiğini belirtti. Köse, Yukarı Nohutlu Mahallesi ikinci mıntıka 69/2 Pafta, 1047 Ada ve 1 Parselde bulunan mevcut imar planında park, yeşil alan ve daha önceki imar planında da emsal 060 H serbest ve Özel sağlık tesisi alanı olan eski Şifa Hastanesi olarak bilinen Halk Bankası mülkiyetiyle ilgili olduğunu kaydetti. Köse, "Göreve geldiğimizde encümen arkadaşlarımız bilirler, belli bir müddet sonra bu Şifa Hastanesinin yeri ile alakalı olarak bir tasarrufta bulunmak istedik. Öncesindeki planlarımızda alıp farklı bir şekilde ekonomiye kazandırmaktı. Ama sonra geldiğimiz nokta itibariyle orada bir belediye tesisinin olacağı ve bir eser bırakmanın da daha uygun olacağı kanaatine varınca biz ilgili mevzuyu belediye meclisimize açtık. Belediye meclisimiz de sağ olsun oy birliği ile bizlere yetkiyi verdi görüşmek için. Bizde gerekli görüşmeleri hep birlikte yaptık. İlgili yerlerle görüştük ve buranın Belediye tarafından alınması gerektiğini onlar da ifade ettiler. Ama başlıca isteyenler de vardı o zaman farklı farklı guruplar oradan tasarruf etmek için orada mücadele veriyorlardı. Banka bu müracaatları alınca açık arttırmaya çıkartmak zorunda kaldı" dedi.

Belediye Başkanı Köse, açık arttırmaya Yozgat Belediyesi ile birlikte Yerköy ve Sorgun ile diğer yerlerden 4 farklı kişinin de girdiğini, ancak sistemden ekrandan kimin girdiğinin görülemediğini, bu nedenle kimler olduklarını bilmediklerini bildirdi. Köse, "Belediye meclisimiz ve encümen üyelerimiz ile defaten görüşmemize rağmen belediye meclis üyesi bir arkadaşımız da bura ile ilgili tasarrufta bulunmuş. İlgili teminatını yatırarak diğerleri gibi belediyemize rakip olmuştur. Geldiğimiz nokta itibariyle ihalede belediyemiz belli bir müddet 10 milyon 500 bine kadar devamlı arttırarak belli bir noktaya gelmiştir. Ondan sonrasında da daha rantabl olmadığını bu işin karlı olmayacağını düşünerek de o ihalede fiyat vermekten vazgeçmiştir ve 11 milyon 500’e Belediye Meclis üyesi olan o arkadaş veya ailesi satın almıştır" diye konuştu.

HUKUKA UYGUN AMA

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, konunun hukuka uygun olduğunun da altını çizerek, meclis üyesi ve yakınlarının bu ihaleye girip, belediyeye rakip olmasının usule uygun olmadığını anlattı. Köse, "Şimdi belediye meclis üyelerinden bir arkadaşımızın veya onun yakınının burada bir alış veriş yapması her ne kadar hukuka uygun olsa dahi ama usule de vicdana da uygun olmadığını düşünüyoruz. Onlara çağrımız şudur ki; bu işten çekilsinler. Bu bir tavsiyedir tabi ki; emir değildir ama tavsiyedir. Bizim böyle düşüncemiz var. İkincisi burası şehir imar planında yeşil alan olarak ayrılmış bir yerdir. Yozgat’ımızın, Yozgatlı arkadaşlarımızın ve oradaki ikamet eden kişilerin ve oraya gelenlerin yeşil alan olarak kullanılması için önceki belediye meclisimizden çıkan bir kararla yeşil alana çevrilmiştir. Bu ve bundan sonra da kesinlikle oradaki yeşil alan kesinlikle değiştirilmeden yeşil alan olarak kalacaktır. Biz de burada durduğumuz sürece, encümen üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimiz burada olduğu müddetçe orası kesinlikle park alanından çıkartılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Köse, daha sonra meclis ve encümen toplantılarına geçti. Başkan Köse, belediye basın bürosu görevlileri aracılığı ile aile bireyleri Şifa Hastanesi ihalesine katılan AK Partili Belediye Meclis Üyesinin AK Parti İl teşkilatı tarafından disipline sevk edileceğini de iletti.