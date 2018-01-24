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Şifa dağıttı

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, 2017 yılında sağlık alanında yapılan çalışma ve hizmetler hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, sağlık kurumlarının vatandaşlara şifa dağıttığını söyledi.

Şifa dağıttı

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, 2017 yılında sağlık alanında yapılan çalışma ve hizmetler hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, sağlık kurumlarının vatandaşlara şifa dağıttığını söyledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Şifa dağıttı

Şahin, ikinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında, evde sağlık hizmeti alan hasta sayısının 889 olduğunu, ziyaret sayısının ise 11 bin 433 defa gerçekleştiğini bildirdi. Yine ikinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 1 milyon 83 bin 992 kez polikliniklerde muayene yapıldığını bu sayının acil servisler ile birlikte 1 milyon 972 bin 166 olduğunu aktardı. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimliklerinde 1 milyon 311 bin 791 muayene yapıldığını entegre hastaneler toplam poliklinik sayısının ise 64 bin 459 olduğunu belirtti. Acil sağlık hizmetleri kapsamında ilimizde 26 aktif yardım istasyonu, 53 acil yardım ambulansı, 2 adet paletli, 1 adet obez acil yardım ambulansı ve 16 adet hastane acil servisiyle sağlık hizmeti sunduklarını da açıklayan Şahin “Geçtiğimiz yıl 112’ye toplam 33 bin 359 acil vaka gelmiştir. İl içine 6 bin 171, il dışına ise bin 406 hasta nakili gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 17 hastamızın ise helikopter ambulans ile nakli yapılmıştır” dedi.
Fatih Şahin, il genelindeki hastane başhekimleriyle yapılan Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyon toplantısı sonucuna göre ise ilimizde uygunsuz sevk olmadığı sonucuna varıldığını ifade ederek “Ayrıca 5 bin vatandaşımıza ilk yardım farkındalık eğitimi, 82 katılımcıya sertifikalı ilk yardım eğitimi verilmiştir” şeklinde konuştu.

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