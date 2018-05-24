Şiddetli yağmur zarar verdi

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, Yenifakılı ilçesine bağlı Fehimli köyünde öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yağış, akşam saatlerinde etkisini arttırarak yerini sağanak yağışa bıraktı. Köyde yaşanan sel felaketi nedeniyle 15 evde maddi hasar oluşurken dere yatağı yakınlarındaki ekili alanlar da zarar gördü. Yaşanan şiddetli sağanağın ardından oluşan sel sularının köy yollarına taşıdığı molozlar, İl Özel İdaresi kepçe ve greyderleri aracılığıyla yol üzerinden kaldırıldı. Öte yandan sel felaketinin ardından bölgeye gelen Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yozgat İl Müdürlüğü ekipleri köyde zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Sel felaketi sonrası Fehimli köyüne giden Yenifakılı İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Arslan, hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Arslan “ Fehimli köyümüzde yaklaşık 15 ev ve başta pancar tarlaları olmak üzere, hububat tarım alanlarında zararlar oluştu. Bu zararların telafi edilmesi ve yaraların sarılması için Yenifakılı Kaymakamlığımız başkanlığında komisyon oluşturulacak. Detaylı incelemenin ardından hasar tespitleri netleşecek. Allah bir daha böyle afetlerden milletimizi korusun” dedi.

YOZGAT’TA YAĞMUR VE DOLU

Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Aniden bastıran ve aralıklarla devam eden sağanağa karşı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar çevredeki bina ve iş yerlerinin tentelerinin altında yağmur ve dolu yağışının dinmesini bekledi. Yağmur ve dolu nedeniyle rögarlar tıkanınca Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk yolu göle döndü. Trafikte sürücüler güçlükle ilerlerken göle dönen yolu Yozgat Belediyesi ve karayolları ekipleri uzun uğraşlar sonunda temizleyerek ulaşıma açtı. Her yağmur sonrası bu yolun göle döndüğünü ve mağdur olduklarını söyleyen Mustafa Cırık isimli vatandaş, yetkililerin bu olaya bir an önce çözüm bulmalarını istedi. Diğer yandan ise Ankara-Yozgat Karayolu yağış nedeniyle yarılmalar oluştu. Olay yerine gelen karayolları ekipleri oluşan yarığın etrafında olası bir tehlikeye karşı önlem aldı.