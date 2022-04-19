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Şiddetli fırtına etkili oldu

Yozgat merkez ve ilçelerde şiddetli toz fırtınası çok sayıda binanın çatısını uçururken Çekerek ilçesinde bir caminin kubbesi yerinden söküldü.

19 Nisan 2022 Salı 00:44
Şiddetli fırtına etkili oldu

Yozgat genelinde başlayan şiddetli kum fırtınası etkili oldu. Yozgat TOKİ konutlarında bir apartmanın çatısının uçuş anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Diğer yandan da Yozgat’ın Çekerek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çok sayıda apartmanın çatısının ve bir caminin kubbesinin uçmasına neden oldu. Öte yandan Yozgat Bozok Üniversitesinde kuvvetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeni ile eğitim ve öğretim saat 15.00’ten itibaren ara verildi.•iha•

Son Güncelleme: 18.04.2022 20:53
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