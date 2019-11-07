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ŞiDDETLE MÜCADELE ANLATILDI

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi’ projesi, koordinasyon ve farkındalık oluşturma seminerlerine Akdağmadeni ilçesinde devam edildi.

ŞiDDETLE MÜCADELE ANLATILDI

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi’ projesi, koordinasyon ve farkındalık oluşturma seminerlerine Akdağmadeni ilçesinde devam edildi.

07 Kasım 2019 Perşembe 04:04
ŞiDDETLE MÜCADELE ANLATILDI

Akdağmadeni Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Akbaş Köyünde, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince, ‘Aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülecek iş ve işlemler’ konusunda yaklaşık 100 kadına eğitim semineri verildi. Sahip olan güç ve kuvvetin başka bir insana ya da gruba karşı uygulanması olan şiddet olgusunun toplumsal yaşamın her aşamasında rastlanmakta olduğuna dikkat çekildi. ‘Kadına yönelik şiddet kadının toplumsal yaşama aktif katılımını önlemekte, sosyal ve ekonomik kalkınmanın önüne de engel oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet toplumun bütün kesimlerinin ortak ve kararlılıkla mücadelesi ile önlenebilecek önemli ve çok boyutlu bir sorun olarak karşımızda durmaktadır’ denildi. 

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ŞiDDETLE MUCADELE ANLATILDI
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