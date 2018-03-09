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Şiddeti yansıttılar

CHP Yozgat Gençlik Kolları mensupları Cumhuriyet Alanı’nda Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle şiddet gören kadınları yüz makyajıyla yansıttılar.

Şiddeti yansıttılar

CHP Yozgat Gençlik Kolları mensupları Cumhuriyet Alanı’nda Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle şiddet gören kadınları yüz makyajıyla yansıttılar.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Şiddeti yansıttılar

CHP Yozgat Gençlik Kolları mensubu kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Cumhuriyet Alanı’nda basın açıklaması yaptı, kadınlar yüzlerine yaptıkları şiddeti yansıtan makyajlarla, topluma da mesaj verdi. CHP Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk, memleket olarak günü kutlamak değil, cinayete kurban verilen kadınları anma günü olarak karşıladıklarını bildirdi.
Ahmet Selçuk, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözünü hatırlatırım” dedi.
CHP Üniversite Komisyon Başkanı Gizem Kavas ise bir yılda 300’den fazla kadının cinayete kurban gittiğini, her gün kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz haberlerinin yurdun dört bir yanından yayıldığına dikkat çekti. Gizem Kavas, ülkemizde gelinen noktada kadın ve çocuk istismarına yönelik hazırlanan kanunlarda hükümetin samimi olmadığını savunarak, “Caydırıcı cezalar beklenirken, yargı bu beklentileri karşılayamadığı gibi, toplumun yaşam düzenini bozan, yozlaştıran, yobazlaştıran suçlara da seyirci kalınmaktadır” diye konuştu.

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