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Şiddeti konuştular

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Murat Kaplay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı yapıldı.

Şiddeti konuştular

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Murat Kaplay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı yapıldı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Şiddeti konuştular

Toplantıya ilgili kurum Amirleri katıldı. Kaymakam Kaplay, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulunda alınan kararla, 75 maddeden oluşan 2019-2020 yıllarını kapsayan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın uygulamaya konulduğunu hatırlattı. Kaymakam Kaplay, ‘Yapılan çalışmaların kadının korunması için önemli olduğu, Yıllardır kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili pek çok eylem ortaya konulduğunu, yasalar çıkartıldığını ancak kadın cinayetleri azalmadığını, bu haberleri toplumun gündeminden hep beraber çıkarmamız ve kurumlar olarak hep birlikte üzerimize düşenleri yapmamız gerektiğini’ söyledi. Kaymakam Murat Kaplay, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Aile Çalışma ve Hizmetler İlçe Müdürlüğü başta olmak üzere konu ile ilgili kurumlar talimat beklemeden planı uygulamaları gerekmektedir. Yapılan çalışmalar üç ayda bir gözden geçirilecek ve gerçekçi olmasına bakılacaktır. İlçemizde kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğiz" dedi. 

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Şiddeti Konuştular
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