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Şiddeti kınadılar

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Şiddeti kınadılar

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

26 Kasım 2019 Salı 04:04
Şiddeti kınadılar

Yürüyüşe AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, parti yöneticileri ve Yozgatlı kadınlar da katıldı.
Yimpaş Avm önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Alanı’nda noktalandı.
AK Kadınlar olarak sadece kadınlara değil, insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese çağrı yapmak üzere, 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarını belirten İlknur Ünal,
“Bizler AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve dostlar alışverişte gözüksün misali buluşmalar için toplanmadık. Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile ülkemizde ya da yurtdışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık dedi.
AK Kadınlar olarak şiddete karşı mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Ünal, tüm katılımcılara teşekkür etti.
Cumhuriyet Alanı’nda kadına şiddet ile ilgili hissiyatların yansıtıldığı ifadeler panoya yapıştırıldı ve program son buldu.
Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bozok Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta şiddetin aileye etkileri ve topluma yansımaları konuşuldu. Yürüyüşe katılan heyet konferansa da katılım sağladı.

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