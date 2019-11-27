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Şiddete tepki verildi

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, şiddetin insanın beden ve ruh sağlığını etkileyen, toplumu bunalıma iten travmatik bir olay olduğunu söyledi.

Şiddete tepki verildi

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, şiddetin insanın beden ve ruh sağlığını etkileyen, toplumu bunalıma iten travmatik bir olay olduğunu söyledi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Şiddete tepki verildi

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise, “Bu inanç doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Cennet, annelerin ayaklarının altındadır inancının mensupları olarak kadınlarımızı biz her zaman baş tacı etmeye mecburuz. Bununla ilgili olarak kadına sadece 25 Kasım’da şiddetin önlenmesi değil, 365 günün tamamında kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyor, bu duygularla şiddetin olmadığı nice günlerde buluşması diliyorum” dedi. Şiddetin dünyanın temel bir meselesi olduğunu belirten Yozgat Valisi Kadir Çakır da, “Şiddetin temelinde sevgi eksikliği vardır.  Doğayı, hayvanı, toplumu seven hiç bir birey, hiç bir canlıya şiddette bulunmaz. Onun için yaşadığımız alana, topluma ve ailemize bu sevgi iksirini bir şekilde yaymamız gerekiyor” diye konuştu.

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Şiddete Tepki Verildi
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