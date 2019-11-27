Şiddete tepki verildi

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise, “Bu inanç doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Cennet, annelerin ayaklarının altındadır inancının mensupları olarak kadınlarımızı biz her zaman baş tacı etmeye mecburuz. Bununla ilgili olarak kadına sadece 25 Kasım’da şiddetin önlenmesi değil, 365 günün tamamında kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyor, bu duygularla şiddetin olmadığı nice günlerde buluşması diliyorum” dedi. Şiddetin dünyanın temel bir meselesi olduğunu belirten Yozgat Valisi Kadir Çakır da, “Şiddetin temelinde sevgi eksikliği vardır. Doğayı, hayvanı, toplumu seven hiç bir birey, hiç bir canlıya şiddette bulunmaz. Onun için yaşadığımız alana, topluma ve ailemize bu sevgi iksirini bir şekilde yaymamız gerekiyor” diye konuştu.

