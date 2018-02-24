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Şiddete tepki

YOZGAT Barosu Başkanı Av. Mehmet Şimşek, TBB Çocuk Koruma ve Çocuk Hakları Kurulu üyesi Av. Tuğba Okor ve Av. Eda Taştan ile birlikte yaptığı yazılı açıklamada, şiddetin fiziki, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet gibi çeşitleri olduğuna dikkat çekti.

Şiddete tepki

YOZGAT Barosu Başkanı Av. Mehmet Şimşek, TBB Çocuk Koruma ve Çocuk Hakları Kurulu üyesi Av. Tuğba Okor ve Av. Eda Taştan ile birlikte yaptığı yazılı açıklamada, şiddetin fiziki, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet gibi çeşitleri olduğuna dikkat çekti.

24 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Şiddete tepki

Kadın ve çocuklara yönelik yapılan şiddet ile birlikte tüm şiddet olaylarına tepkilerini dile getiren Baro üyeleri, ‘Hepsi birbirinden kötü olsa da bir insana uygulanacak şiddetin en kötüsü belki de psikolojik şiddet, daha özelinde ise cinsel şiddettir. Zira fiziki şiddetin etkisi belki bir süre sonra iyileşerek ortadan kalkacaktır. Fakat cinsel şiddetin bir kadında ya da bir çocukta oluşturduğu psikolojik yaralar onun yaşamı boyunca silinemeyecek izler bırakacaktır’ dediler.

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