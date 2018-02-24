Şiddete tepki

Kadın ve çocuklara yönelik yapılan şiddet ile birlikte tüm şiddet olaylarına tepkilerini dile getiren Baro üyeleri, ‘Hepsi birbirinden kötü olsa da bir insana uygulanacak şiddetin en kötüsü belki de psikolojik şiddet, daha özelinde ise cinsel şiddettir. Zira fiziki şiddetin etkisi belki bir süre sonra iyileşerek ortadan kalkacaktır. Fakat cinsel şiddetin bir kadında ya da bir çocukta oluşturduğu psikolojik yaralar onun yaşamı boyunca silinemeyecek izler bırakacaktır’ dediler.