Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Şiddete karşı toplandılar

Hak-İş Yozgat Şube Başkanlığı tarafından sendika üyesi kadınlara yönelik Kadına Şiddet konulu program düzenlendi.

26 Kasım 2021 Cuma 00:22
Şiddete karşı toplandılar

Hak-İş Yozgat Şube binasında 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda kadına yönelik şiddet hakkında sendika üyelerine bilgiler verildi. Hak-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyerek kadınların her zaman yanında olduklarını belirtti. Hak-İş Sendikası Yozgat Kadın Kolları Başkanı Arzu Yönel ise Hak-İş Konfederasyonu olarak üye sendikaların ve 81 il başkanlığı ile birlikte 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' sebebiyle şiddetin her türlüsüne hayır demek için toplandıklarını söyledi. Yönel, Kadına yönelik, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobingge, güvencesizliğe karşı durmak için bir arada olduklarını vurguladı. Yönel, ''Dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef kadına yönelik şiddet devam etmekte ve her üç kadından biri, fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır'' dedi. Yönel, İçişleri Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla oluşturulan KADES programını 2018’den bu bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın tarafından indirildiğini, 248 bin 473 ihbar alındığını da bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Şiddete Karşı ToplandılarYozgatIlerigazetesiCumaKasımHaber25KasımKadınşiddetUluslararasıMücadeleGünüHak-işHizmet-işProgram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞiDDETE HAYIR!
ŞiDDETE HAYIR!
Koordinasyon yapıldı
Koordinasyon yapıldı
GELECEK NESiLLER SiZiN ESERiNiZ
GELECEK NESiLLER SiZiN ESERiNiZ
‘Neler yapılabilir?’ KONUŞULDU
‘Neler yapılabilir?’ KONUŞULDU
Anıt Ağaçlar
Anıt Ağaçlar
Derdi olan geliyor
Derdi olan geliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim