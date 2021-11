Şiddete karşı toplandılar

Hak-İş Yozgat Şube binasında 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda kadına yönelik şiddet hakkında sendika üyelerine bilgiler verildi. Hak-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyerek kadınların her zaman yanında olduklarını belirtti. Hak-İş Sendikası Yozgat Kadın Kolları Başkanı Arzu Yönel ise Hak-İş Konfederasyonu olarak üye sendikaların ve 81 il başkanlığı ile birlikte 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' sebebiyle şiddetin her türlüsüne hayır demek için toplandıklarını söyledi. Yönel, Kadına yönelik, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobingge, güvencesizliğe karşı durmak için bir arada olduklarını vurguladı. Yönel, ''Dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef kadına yönelik şiddet devam etmekte ve her üç kadından biri, fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır'' dedi. Yönel, İçişleri Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla oluşturulan KADES programını 2018’den bu bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın tarafından indirildiğini, 248 bin 473 ihbar alındığını da bildirdi.