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Şiddete karşı önlem

Çekerek ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

27 Kasım 2020 Cuma 00:34
Şiddete karşı önlem

ÇEKEREK ilçesinde, kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla uygulamaya konulan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ kapsamında sunulan hizmetler değerlendirildi. Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak amacıyla Kaymakam Hüseyin Kaptan başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıya, Çekerek Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Bestami Ay, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Tekin Güler ve Gülçin Uruş, İlçe Jandarma Komutanı İsrafil Paksoy, İlçe Emniyet Müdürü İsrafil Ergün, ilgili diğer kurum müdürleri ve personelleri katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çeşitli sunumların yapılmasının ardından, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için zaman zaman değerlendirme yapılıp tecrübelerin paylaşılmasının gerekli olduğu, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal bilincin yükseltilmesinin, ailelere rehberlik edilmesinin, farkındalık ve duyarlılığının arttırılmasının büyük önem arz ettiği gibi pek çok konu ele alındı. Toplantının ardından, kadınlara KADES uygulaması hakkında çeşitli bilgilerverildi. Bilgisi olmayan kadınlara KADES uygulamasının telefonlarına yüklenilmesi yönünde bilinçlendirme faaliyetlerinin yapıldığı Cumhuriyet Meydanında bulunan Aile Çay Bahçesi önünde kurulan stant ziyaret edildi.

Anahtar Kelimeler:
Şiddete Karşı önlem
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