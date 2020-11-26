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Şiddete Karşı Mücadele

YOZGAT AK Parti Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:07
Şiddete Karşı Mücadele

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, il binasında düzenlediği basın toplantısında, bahaneleriyle kaim bazı cahillerin, ellerini, dillerini kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına bir balyoz gibi indirdiğini söyledi.  Ünal, basiretsiz devletlerin küçük hesaplar uğruna çıkardığı savaşlarda mağdur edilen kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkati çekerek, bütün kadınların acılarını bitirmek için çabaladıklarını belirtti. Ünal, ‘’Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir! Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen. Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Şiddete Karşı Mücadele
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