ŞiDDETE KARŞI BiRLiK

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, tarafından 23-25 Kasım tarihinde gerçekleştirilen etkinliklere, şiddete karşı farklı isimlerde faaliyet gösteren gönüllü kuruluş temsilcileri de destek verdi. Kadın ile birlikte şiddetin her türlüsünün sona erdirilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyon, iş birliğinin geliştirilmesi, farkındalık oluşturmasına yönelik etkinlikler ilgi gördü. Tuzkaya ve Fatih Mahallelerindeki konak ve okullarda tematik toplantılar, Novada Alışveriş Merkezi’nde iletişim ve farkındalık artırıcı faaliyetler yapıldı. ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir’ sloganlı görsel, Yozgat Belediyesi billboardlarına asılarak, konuya dikkat çekilmeye çalışıldı. Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli’nin de katılımı ile düzenlenen toplantıda, Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlilerinden Yrd. Doç Dr Esra Gedik, Sığınmacılar ve Göçmenler Derneği temsilcisi Tuğba Karaçete, Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu, şiddet ve şiddetin önüne geçilebilmesi için yapılması gerekenler anlatıldı. Programa baro, yoğun olarak merkez mahalle muhtarları, KADEM gibi sivil toplum kuruluş temsilcileri, göçmenler, üniversite çalışanları ve kamu ile halkın katılımı sağlandı.