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-ŞİDDETE KARŞI BİRLİK

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü’ kapsamında, şiddeti doğuran, pekiştiren olumsuz tutum ile davranışların ortadan kaldırılması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla program düzenleneceğini söyledi.

-ŞİDDETE KARŞI BİRLİK

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü’ kapsamında, şiddeti doğuran, pekiştiren olumsuz tutum ile davranışların ortadan kaldırılması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla program düzenleneceğini söyledi.

24 Kasım 2017 Cuma 07:05
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-ŞİDDETE KARŞI BİRLİK

Neşeli, 2017 yılında 164 kadına rehberlik ve danışmanlık, 50 kadına psikolojik, 97 kadına tıbbi, 24 kadına hukuki ve benzeri açıdan 676 kadına destek verdiklerini, bundan sonra da desteğe devam edeceklerinin altını çizdi. Neşeli, “25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününü Yozgat’ta kadın Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortaklaşa programlar düzenleyeceğiz. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddet ile ilgili çeşitli mücadeleler veriyoruz’’ dedi. Yozgat’ta düzenleyecekleri etkinliklerle kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Neşeli, günümüzde şiddetin en yaygın olarak görülen biçimlerinden biri kadına yönelik şiddet olduğuna dikkat çekti. 25 Kasım’da kadın STK’larla birlikte valilik, üniversite ve belediye ziyaretleri olacağını ifade eden Neşeli, bazı mahallelerde ev ziyaretleri gerçekleştirerek bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını vurguladı. Okullarda kadın ve şiddet konulu çalışmalar gerçekleştireceklerini altını çizen Neşeli, şehrin görünür yerlerine kadına yönelik şiddeti kınayan afişler asılacağını ve el broşürlerinin dağıtılacağını sözlerine ekledi.

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