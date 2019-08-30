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Şiddete Hayır! kampanyası

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, ‘Kadına şiddete hayır’ kampanyası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla el boyama etkinliği düzenlendi.

Şiddete Hayır! kampanyası

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, ‘Kadına şiddete hayır’ kampanyası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla el boyama etkinliği düzenlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Şiddete Hayır! kampanyası

Hastane Başhekimi Opr. Dr. İbrahim Akkurt, Rönesans İşletme Hizmetleri Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Tansel Yücel ile diğer yöneticiler, çalışanlarla birlikte ‘Şiddete Hayır’ etkinliğine katıldı. Etkinlik, hasta ve hasta yakınlarından da yoğun ilgi gördü. Hastane Başhekimi Dr. Akkurt, Türkiye'nin, ‘Kadınlara yönelik şiddet, aile içi şiddetin önlenmesi, bunlarla mücadeleye’ ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne imza atan, parlamentosunda ilk onaylayan ülke olduğunu söyledi. Başhekim Akkurt, “Bizler de Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak; gerekçesi ne olursa olsun kadına şiddetin kabul edilemeyeceğini tek sesle dile getirdik. Etkinliğimize duyarlı davranan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Etkinliğe katılanlar, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetinin son olması temennisinde bulundu. 

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