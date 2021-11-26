ŞiDDETE HAYIR!

Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) ve Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle program düzenlendi. Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan program, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve il protokol üyelerinin katılımı ile koruma altında olan kadınların ürettikleri ürünlerin yer aldığı serginin açılışı ile başladı. KASAUM Müdürü Doç. Dr. Canan Koç’un selamlama konuşmasını yaptığı programda, Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de konuşma yaparak kadına şiddeti kınadıklarını iki kelimenin aynı cümlede kullanılmasının bile doğru olmadığını belirttiler. Katılımcılara, kadına yönelik şiddet konulu sokak röportajı izlettirildi. Prof. Doç. Dr. Sevinç Polat tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Etkileri’ konulu sunum yapıldı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘En İyi Narkotik Anne’ projesi sunularak, KADES Uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat’ta yürütülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Neşeli, farkındalık çalışmalarının il düzeyinde artarken, şiddetin kamu kurum ve kurumlarımızca il genelinde yürütülecek ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4.Yozgat Eylem Planı (2021-2025)’ ile son bulmasını temenni etti. Neşeli, ‘’Temennimiz 2021 yılında barınma hizmeti verilen 192 kadın ve yanlarındaki 81 çocuğu tekrar koruma altına almamak, aileleri ile mutlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeleridir. Yine temennimiz kadına yönelik şiddet nedeni ile evden uzaklaşmak gibi haklarında çeşitli tedbirler verilen bin 694 erkeğin bir daha incitici davranmaması, eş ve çocukları ile beraber insan onuruna yakışır şekilde yaşamlarını devam ettirmesidir’’ dedi. Neşeli, bin 155 kadına rehberlik ve danışmanlık, 879’nin üzerinde kadına psikolojik, ekonomik gibi destek verdiklerini, her zaman tüm arkadaşlarıyla Vali Ziya Polat’ın himayelerinde mağdur kadınların yanında olduklarını, desteğe hazır bulunduklarını bildirdi.