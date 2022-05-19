Şiddet riski paneli

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Dr. Canan Koç, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan KASAUM Müdürü Doçent Dr. Canan Koç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın oluşturmuş olduğu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı doğrultusunda paneli gerçekleştirdiklerini belirtti. Koç konuşmasının devamında düzenlenen panelle üniversite öğrencilerinde şiddetle mücadele farkındalığını arttırmayı amaçladıklarına dikkat çekti.

Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ ise yaptığı konuşmada insan psikolojisinin esasının insanın kendisini tanımasından geçtiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanın kendisini tanımasının yolu insanı insan yapan ve değer kılan değerler bütününden geçiyor. Bunun adına değer dersiniz, kültür dersiniz, adet dersiniz ya da din dersiniz. Tüm bunların toplamı bir harçtır. Toplumda insan psikolojisi ve sosyolojisini ele alacaksak ilk olarak insanın kendisinin haddini, değerini ve kıymetini bilmesi gerekmektedir. Kendisine değer atfetmeyen kendi kapasitesini, yeteneklerini bilmeyen insan neyi ön görüyorsa öngörsün kesinlikle eksiktir. Bunu bilirsek haddimizi, hududumuzu biliriz. Bu ise dünyada başka insanlara zülüm ve şiddet gibi eylemler uygulanmaması daha yaşanabilir bir dünya tasviri demektir. Bu ülkenin ve yarınların geleceği olan siz değerli gençlerin daha güçlü umutlarla yarınlarına sağlam psikolojiyle bakmaları bizler için oldukça önemli. Bayrağı bizlerden teslim alacak olan sizlersiniz. Kendinize olan güven, saygı ve değeriniz yarınları ve geleceğimizi şekillendirmede ve topluma katacağınız değer açısından oldukça önem atfetmektedir. İnşallah bu panel insan olmanın insan psikolojisinin hangi temellerde değerlendirilmesi ve sorgulanması gerektiğinin tekrar gözden geçirilmesi ve farkındalık kazandırılması anlamında faydalı bir panel olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmalarının ardından panelde, Üniversite Psikiyatri Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Aslı Kazğan Kılıçaslan ve Şükran Nur Yorulmaz ‘Geç Ergenlik ve Şiddet: Nedenleri, Önlemler’, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Esra Gedik ‘Flört Şiddeti: Kapsamı, Belirtileri ve Sonuçları’, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nden Komiser Cem Serhat Doğan ‘Üniversite Öğrencilerinde Şiddete Yönelik Güvenlik Uygulamaları’ konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Haber Merkezi