Sicil affı geldi!

Bulut, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada TBMM’de kabul edilen düzenlemenin sağladığı sicil affı uygulaması ile ilgili önemli bilgiler aktardı.
Kredi gecikmeleri başta olmak üzere pek çok alanda gecikmesi olan borçluları yakından ilgilendiren uygulamanın önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:
“Kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.”
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