Sicil affı geldi!

Bulut, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada TBMM’de kabul edilen düzenlemenin sağladığı sicil affı uygulaması ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

Kredi gecikmeleri başta olmak üzere pek çok alanda gecikmesi olan borçluları yakından ilgilendiren uygulamanın önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:



