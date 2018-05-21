Sıcaklıklar azalıyor

Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Çankırı, Kastamonu'nun doğusu, Sivas'ın batısı ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile ilk saatlerde güneydoğu bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.