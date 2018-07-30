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Sıcak hava uyutmuyor

YOZGAT’ta etkisini bu yaz mevsiminde fazlasıyla hissettiren sıcaklar özellikle uyku problemi yaşayanları olumsuz etkiledi.

Sıcak hava uyutmuyor

YOZGAT’ta etkisini bu yaz mevsiminde fazlasıyla hissettiren sıcaklar özellikle uyku problemi yaşayanları olumsuz etkiledi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Sıcak hava uyutmuyor

Sıcak günlerde en az su içmek kadar kaliteli uyku uyumak da büyük önem taşıyor. İyi bir uykunun başlıca ölçüsünün kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesi olduğu söylendi. Sağlık otoriteleri Yozgatlı vatandaşlara sıcak havalar konusunda uyarıda bulundu. Özellikle yaşlı ve çocukların öğle vaktinde güneşte kalmaması gerektiği bildirilirken, dışarı çıkacakların ise şapka ve şemsiye gibi güneşten koruyucu malzemeler kullanması gerektiği vurgulandı. Sıcak hava nedeniyle uyku bozuklukları ve solunum düzensizlikleri yaşanabileceğine dikkat çeken sağlık otoriteleri kalitesiz uykunun işte verimi düşüreceği gibi bedensel yorgunluk hissi de oluşturacağını dile getirdiler. Sıcak havalarda rahat bir uyku için fazla kiloların verilmesi, akşam sofralarında yağlı, kızartmalı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılması, sigara kullanılmaması ve sırt üstü yatılmaması gerektiği ifade edildi.

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