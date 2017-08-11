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Sıcak hava çarpmasın

Havaların iyice artış gösterdiği bu günlerde tansiyon hastaların beyin kanaması geçirme riski yüksek. Uzmanlar, yaz mevsiminde beyin sağlığı için özellikle tansiyon hastalarının sıcaklara dikkat etmesini tavsiye ediyor.

Sıcak hava çarpmasın

Havaların iyice artış gösterdiği bu günlerde tansiyon hastaların beyin kanaması geçirme riski yüksek. Uzmanlar, yaz mevsiminde beyin sağlığı için özellikle tansiyon hastalarının sıcaklara dikkat etmesini tavsiye ediyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
11 Ağustos 2017 Cuma 07:10
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Sıcak hava çarpmasın

Sıcak havalarda beyin kanaması riski ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat İmer, aşırı sıcak havaların en çok yüksek tansiyona sahip hastaları etkilediğini söyledi.
Tansiyonun ani ve denetimsiz yükselmesinin beyin kanamasına neden olabildiğini hatırlatan Prof. Dr. İmer, doğumsal damar değişikliği, pıhtılaşmayı engelleyici ilaç kullanımı, bazı karaciğer hastalıkları, yüksek dozda alkol kullanımının da söz konusu komplikasyona yol açtığını belirtti.
Beyin kanamasında ciddi baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç kaybı gibi belirtilerin ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Murat İmer, “Kanamanın olduğu beyin bölgesine bağlı olmak üzere felç ve birtakım belirtiler gelişebilir. Şeker hastalığı, damar sertliği, tansiyon yüksekliği olan kişilerde bu tablonun ortaya çıkması durumunda, beyin kanaması ihtimali düşünülerek hasta hemen hastaneye götürülmeli.” dedi.
Sıcak havaların özellikle tansiyon hastalarında beyin kanaması riskini artırdığını belirten Prof. Dr. Murat İmer, şu tavsiyelerde bulundu;
1) Güneşin direkt etkilerinden korunmak için şapka ya da bandana ile dolaşılmalı.
2) Sabah 10.00 ile öğleden sonra 14.00 arasında güneş altında kalmamalı.
3) Aç kalmamaya dikkat edip sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen gösterilmeli.
4) Gün içerisinde artan su ihtiyacını giderilmeli. İlaçlarını düzenli olarak alınmalı. Tansiyon kontrolleri daha sık yaptırılmalı.
 

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