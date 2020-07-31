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Sıcak bunaltacak

Bayram’da hava sıcaklıklarının etkili olacağı açıklandı.

31 Temmuz 2020 Cuma 00:39
Sıcak bunaltacak

KURBAN Bayramı tatili süresince Yozgat’ın sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili süresince Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas’ta yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçmesi, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bayramın ilk günü olan bugün hava sıcaklığının Yozgat'ta 29 derece, Kayseri'de 32, Kırşehir'de 33, Nevşehir'de 30, Sivas'ta 30 derece olacağı tahmin ediliyor.

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Sıcak Bunaltacak
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