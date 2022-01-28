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Sıcak bir mola

Yozgat Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Değerler Özümüzdür’ projesi kapsamında Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte yol üzerine kurdukları çadırda yolculara sıcak çay ve çorba ikramında bulunuyor.

28 Ocak 2022 Cuma 17:43
Sıcak bir mola

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi’nin (ESER) alt projelerinden biri olan ‘Değerler Özümüzdür’ projesi kapsamında okullarda etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Proje kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Ankara-Sivas karayolu üzerinde olan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri yol üzerine kurdukları çadırda yolculara sıcak çorba ve çay ikram ediyor. Öğrenciler, ‘Yiğitler Şehri Yozgat’ta Sıcak Bir Mola’ diyerek yolculara ikram ettikleri sıcak çay ve çorba eşliğinde sohbet ederek tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuyorlar. Yusuf Yazıcı, Değerler Özümüzdür projesi kapsamında daha önce öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin hayvanlar için yem bırakma, onları koruma kollama, hayvanların ihtiyaçlarını giderme konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Misafirperver bir millet olduğumuzu vurgulayan Yusuf Yazıcı, ‘’Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, yol güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle oradan geçen vatandaşlarımıza bir nefes olmak için sıcak çorba ikramında bulunuyor. Ülkemizin birlikteliğinin ve kardeşliğinin gösterilmesi için çok güzel bir etkinlik. Misafirperver bir millet olduğumuzun her yerde gösterilmesi açısından önemli bir çalışma. Fatih mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri teşekkür ederim’’ dedi. Sümeyye İlhan 

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