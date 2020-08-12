Sıcak asfalta başlanıldı

ÇEKEREK ilçesinde altyapısı tamamlanan mahallelerde, yol düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yenilenen yollara sıcak asfalt dökülmeye başlanıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında İlçe Merkezimizde sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Seyit Ahmet Mahallesi İstiklal Caddesi, Dilek Sokak, Evren Caddesi, Göktürk Caddesi, Yeniyol Mahallesi Lise Caddesi ve Hastane Sokak belediyemiz tarafından baştan aşağı yenileniyor. Ekiplerimizle gece gündüz demeden, İçme suyu, Kanalizasyon, Doğalgaz ve diğer altyapıları tamamlayarak, yaklaşık 5 kilometre sıcak asfaltla caddelerimizi buluşturacağız. Yenilenecek olan caddelerimizde Aydınlatma, kaldırım, yol ve ağaçlandırma çalışmaları da yaparak modern bir cadde haline getireceğiz’’ dedi. Belediye Başkanı Çakır, İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı ile birlikte çalışma yapılan sahalarda incelemelerde bulundu, bilgi alıp, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çakır, ‘’Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan, bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz’’ diye konuştu.