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Sıcak Asfalt seriliyor

ÇEKEREK ilçesinde, altyapı çalışmaları tamamlanıp, yenilen yollarda sıcak asfalt serimine de başlanıldı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:17
Sıcak Asfalt seriliyor

Seyit Ahmet Mahallesi’nde Sıcak Asfalt serimine başlanılması nedeniyle düzenlenen törene Belediye Başkanı Eyyüp Çakır da katıldı. Başkan Çakır, ilçede planladıkları 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.  Başkan Çakır, ‘’Seyit Ahmet Mahallesi; İstiklal Caddesi, Dilek Sokak, Evren Caddesi, Göktürk Caddesi ve Yeniyol Mahallesi Lise Caddesi ve Hastane Sokak baştan aşağı yeniliyoruz. Ekiplerimizle gece gündüz demeden, İçme suyu, Kanalizasyon, Doğalgaz ve diğer altyapıları tamamlayarak yaklaşık 5 kilometre sıcak asfaltla caddelerimizi buluşturmaya başladık’’ dedi. 

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Sıcak Asfalt Seriliyor
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