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SGK’dan Sahtecilik uyarısı

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Kesin, ‘Sahte Sigortalılık ve Sahte İşyeri’ ile ilgili uyarılarda bulundu, yaptırımları anlattı. Keskin, ‘’Bir işyerinde fiilen çalışmadığı halde sigortalı olarak bildirilen kişiler ‘sahte sigortalı’ olarak değerlendirilmektedir’’ dedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:47
SGK’dan Sahtecilik uyarısı

YOZGAT Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Kesin, işyerlerinde sigortalı olarak bildirilen kişilerin o işyerinde fiilen çalışan kişiler olması gerektiğini hatırlatarak, ‘’Bir işyerinde fiilen çalışmadığı halde sigortalı olarak bildirilen kişiler ‘sahte sigortalı’ olarak değerlendirilmektedir’’ dedi. Fiilen çalışmadığı halde sahte sigortalı olarak bildirilen kişilerin hizmetlerinin iptal edildiğine dikkat çeken Keskin, ‘’Bu kişiler için ödenen primler iade edilmemekte ve SGK tarafından sahte olarak bildirilen sigortalılar için sağlık harcamaları, ödenekler, gelirler ve aylıklar gibi yapılan harcamalar faiziyle birlikte geri alınmaktadır’’ diye konuştu. Keskin, gerçekte herhangi bir şekilde mal veya hizmet üretilmemekle birlikte, bazı kişileri sigortalı olarak göstermek için kurulmuş paravan işyerlerinin ‘sahte işyeri’ olarak değerlendirildiklerini anlattı. Keskin, ‘’Sahte işyerleri Kurumca benimsenen çeşitli kriterlerine göre tespit edilmektedir. Sahte işyeri olduğu belirlenen işyerlerinden yapılan tüm bildirimler iptal edilmekte, buralardan sigortalı olarak bildirilen kişilerin sigortalılığı sahte sigortalı olarak değerlendirilmektedir. Bu kişilerin hizmetleri iptal edilmekte, adlarına yatan primler iade edilmemekte, sağlık harcamaları, ödenekler, gelirler ve aylıklar gibi yapılan harcamalar faiziyle birlikte geri alınmaktadır’’ ifadelerini kullandı. Keskin, işyerlerinde çalışan işçilerin çalışmadıkları başka bir işyerinden sigortalı olarak bildirilmeleri durumunda ise hem sigortasız çalıştırma hem sahte sigortalılık söz konusu olduğunu, bu durumda hem sahte sigortalılığa ilişkin hem de sigortasız işçi çalıştırmaya ilişkin yaptırımların devreye girdiğini bildirdi. Keskin, ‘’İşyerinde fiilen çalışmayan kişilerin SGK’ya sigortalı olarak bildirilmesi evrakta sahtecilik olarak değerlendirildiğinden TCK’ya göre suç sayılmaktadır. Bu durumda ilgili işveren, muhasebeci ve sigortalılar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Sahte işyeri de TCK’ya göre suç sayıldığından aynı uygulama sahte işyerlerinin tespiti halinde de söz konusudur’’ uyarısıyla açıklamasını noktaladı.

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SGK’dan Sahtecilik Uyarısı
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