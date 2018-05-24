SGK’dan iftar

İftar programına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehit aileleri, gaziler ve yakınları, işçiler, emekliler ile kurum çalışanları katıldı. SGK İl Müdürü Bilal Keskin, iftar yemeğinde yaptığı teşekkür konuşmasında, ‘’Öncelikle On bir ayın sultanı Ramazan’ı Şerifi ayını kutlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet ettiği emekli, sigortalı, şehit aileleri, gazi ve yakınları kısacası bizden yardım alan bütün kesimlerimizi iftar masasında bir araya getirmekten mutluluk duyuyorum. Bu yemek ile ilişkilerimizi geliştirip, birlikteliğimizi güçlendiriyoruz. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Yemeğe katılan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.