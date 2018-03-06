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SGK’dan belge uyarısı

YOZGAT Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü kamu işyerleri için 2018 yılı Ocak ayı belgelerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin duyuru yayımladı.

SGK’dan belge uyarısı

YOZGAT Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü kamu işyerleri için 2018 yılı Ocak ayı belgelerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin duyuru yayımladı.

06 Mart 2018 Salı 07:00
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SGK’dan belge uyarısı

Duyuruda 2018 yılı Ocak dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin, 7 Mart 2018 tarihine kadar, e-Bildirge sistemi üzerinden kuruma verilmesi gerektiği bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, kamu işyerleri için 2018 yılı Ocak ayı belgelerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruda kamu işyerleri ile özel işyeri olup ters işyeri kodu atılan işyerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresinin, 5 Aralık 2017 tarihli 30 bin 261 sayılı Resmi Gazete7de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile, ilgili dönemi takip eden ayın 23’ü olarak değiştirildiği ifade edildi. Yapılan duyuruda “Ancak, bazı kamu işyerleri ile ters işyeri kodu atılan özel sektör işyerlerinin 2018 yılı Ocak dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 23 Şubat 2018 tarihine kadar elektronik ortamda vermedikleri ve bu tarihten sonra manuel olarak vermek durumunda kaldıkları anlaşılmıştır. İşverenlerimizin mağduriyet yaşamaması, işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların hizmet ve prim bilgilerinin geciktirilmeksizin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve gereksiz emek ve zaman kaybına yol açılmaması amacıyla, 2018 yılı Ocak dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin, 7 Mart 2018 tarihine kadar, elektronik ortamda kurumumuza verilme imkanı sağlandığından, söz konusu belgelerin bu tarihe kadar e-Bildirge sistemi üzerinden kuruma verilmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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