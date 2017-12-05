-SGK ve Muhtasar birleşimi anlatılacak

Bulut, yarın saat10.00‘da Yozgat Belediyesi Kentpark Gençlik Merkezi Konferans salonunda yapılacak toplantıya özellikle meslektaşlarının katılmalarını istedi. Bulut, ‘’Bu yeni bir uygulamadır. Mali müşavirler bizzat uygulayacağı için il merkezi ve ilçelerde bulunan meslektaşlarımız ile özel şirket bünyesinde çalışan mali müşavirlerin katılmaları faydalı olacaktır’’ dedi.

Bulut, uygulamanın ilk olarak 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren pilot bölge seçilen Kırşehir ilinde uygulanmaya başlandığını, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ise Türkiye genelinde uygulanmaya başlanılacağını ifade etti.