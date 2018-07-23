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SGK ödemeleri sorunsuz

SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, 2018 yılının ilk 6 aylık değerlendirmelerine göre, bölgedeki illerin prim tahsilatlarında Türkiye’nin üzerinde performans sergilediğini söyledi.

SGK ödemeleri sorunsuz

SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, 2018 yılının ilk 6 aylık değerlendirmelerine göre, bölgedeki illerin prim tahsilatlarında Türkiye’nin üzerinde performans sergilediğini söyledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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SGK ödemeleri sorunsuz

Hasgül, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri’de sağlık ödemelerinin gecikmesiz yapıldığına dikkat çekti. Hasgül, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir’in de sağlık denetimi ve finansmanlarını sağladıklarını hatırlattı. İl Müdürü Hasgül, 4 ildeki 800 eczane, 25 hastane, optik merkezleri ve medikal firmalara yapılan ödemelerde de hiçbir gecikmeye maruziyet vermediklerini ifade etti. Hasgül, son başvuru tarihi 31 Temmuz olan 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili de uyarılarda bulundu. Söz konusu yapılandırmanın, bugüne kadar yapılanlar içinde en kapsamlısı olduğuna dikkat çeken Hasgül, vergi ve prim borcu olan vatandaşlara son başvuru tarihini kaçırmamaları uyarısında bulundu.

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