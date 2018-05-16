SGK Haftası başladı

Keskin, ‘’Sosyal güvenlikte sunulan hizmetleri, teknolojiye taşıyarak, e-Devlet portalında en fazla hizmet sunan ve açık ara önde olan bir Kurum olarak dünyada öncü seviyeyi yakaladık. E-Devlet Kapısı’nın amacı, kamu kurumlarının e-Devlet hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına güvenli, tek adresten erişilmesi daha kolay ve etkin şekilde sunmaktır’’ dedi.

Keskin, hali hazırda kurumun e-devlet kapısında toplam 105 uygulamasının mevcut olduğunun altını çizerek, ‘’Bu sunulan hizmetler artarak devam edecektir. Hizmetin etkin ve eksiksiz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması şüphesiz kurumda görev yapan memur arkadaşlarımız tarafından sağlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Vatandaşlarımızın hızlı ve kaliteli hizmet almasını amaçlamaktadır. Unutulmamalıdır ki hizmetin en iyi şekilde verilebilmesi öncelikle çalışanlarının mutluluğunu sağlamaktan geçmektedir. Bu vesile ile tüm çalışma arkadaşlarımın sosyal güvenlik haftasını kutluyorum’’ diye konuştu.