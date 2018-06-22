SGK'da yapılandırma yoğunluğu

SGK İl Müdürü Bilal Keskin, prim borcu bulunan vatandaşlara çağrıda bulunarak, tarihi fırsattan yararlanmalarını istedi. Keskin, SSK ve Bağ-Kur borçlarını yeniden yapılandırmaya ilişkin getirilen düzenlemeden faydalanmak isteyen vatandaşların kuruma müracaatlarının devam ettiğini belirtti. Keskin, 31 Mart 2018 öncesine ait borçlarını yapılandırmak isteyenler, 31 Temmuz’a kadar başvuru yaparak aftan yararlanabileceklerini aktardı. Keskin, vatandaşların kamu kuruluşlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda SGK’nın sağladığı imkanlara değindi. SGK İl Müdürü Keskin, “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SGK’ya borcu olan vatandaşlarımızın 7143 sayılı yasaya göre borçlarının yapılandırmaları için müracaat tarihi 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ermektedir” dedi.

Keskin, yasanın Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırmasında sağladığı imkanlar hakkında şu bilgileri verdi: “2018 Mart ve öncesi SGK’ya olan Prim, İşsizlik Sigortası Primi, İdari Para Cezası, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi, Damga Vergisi, Emeklilik Keseneği, Kurum Karşılığı, Topluluk Sigortası, İsteğe Bağlı Sigorta Prim Borçları gecikme zammı/cezası yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak 2 ayda bir ödenmek üzere 18 eşit taksite kadar (Toplamda 36 ay vade) yapılandırılacak. Peşin ödeyene gecikme zammı/gecikme cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de yüzde 90 indirim, 2 taksit halinde ödeyenlere Yİ-ÜFE de yüzde 50 indirim, İdari Para Cezası asıl tutarında yüzde 50 indirim yapılacaktır. Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 31 Aralık 2018 Tarihine kadar sağlıktan faydalanabileceklerdir. 2018 Nisan ve öncesi aylara ait genel sağlık borcunu 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyene gecikme zammı ve cezası uygulanmayacaktır. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili gelir testi yaptırmayanlar 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi yaptırırlarsa çıkan sonuca göre bu borçlar ilk tescilden itibaren tahakkuk edecek veya silinecektir. İş Kazası, Meslek Hastalığı, Malullük ve Ölüm nedeniyle rücu ya dayalı borcu olan kişilere borçları kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak taksitlendirilecektir.Yersiz ödeme yapılan kişilere ait gelir ve aylıklar kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak taksitlendirilecektir. 4/b (Bağkur) kapsamındaki muhtar, bağımsız çalışanlar(esnaf), tarımda kendi adına çalışanların geçmişte durdurulan borçları gecikme zammı/cezası yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak 31.08.2018 tarihine kadar defaten ödenmesi halinde hizmetten sayılacak. 4/b kapsamındaki muhtar, bağımsız çalışan(esnaf) ve tarımda kendi adına çalışanların 31 Mayıs 2018 ve önceki borçları durdurulacak ve daha sonra istenirse gerek kendilerince gerekse hak sahipleri tarafından yeniden canlandırılabilecektir. 4/b kapsamında çalışması nedeniyle aylıklarından sosyal güvenlik destek primi borcu kesilenlerin bu borçları geriye dönük silinecektir. Yapılandırma başvuruları 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılabilecektir. İlk iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesi gerekmektedir. İlk iki taksitin ödenme süresi 30.09.2018, 2.taksitin ödenme süresi ise 30.11.2018’dir. Her bir taksit 2 aylık dönemi kapsayacak ve toplamda 36 aya varan bir vade söz konusu olabilecektir. Belediye borçları için 144 aya varan vade imkanı getirilmektedir. Daha önceki borç yapılandırmaları bozulmayanlar bunları ödemeye devam edebilecektir. Yani önceden yapılandırılmış borçlar kapsam dışıdır. Ancak bu borçların kalan tutarlarını peşin ödeyenlere Yİ-ÜFE’ nin yüzde 90’ı silinecektir. 4/a (ssk) prim borcu olan işverenlerimizin, 4/b(Bağkur) prim borcu olan esnaf ve tarım sigortalılarımızın ve Genel Sağlık Sigortası borcu olan sigortalılarımızın yasanın sağlamış olduğu büyük kolaylıklardan faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Merkezlerimize bekliyoruz.”