Şeyhzade’nin Evi Restore Edildi

Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin’in oğlu, AŞK Vakfı Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin, “Burası bizim ata evimiz. Rahmetli babam Şeyhzade Ahmet Efendi ömrünün 55 yılını bu evde geçirdi. Misafirlerini bu evde kabul etti, huzurlu, neşeli ve acılı günlerini yine bu evde yaşadı. En sevdiği kızı bu evde vefat etti. Bu evden başka bir evde oturmak istemedi. Dedesinin camisine ve kabrine yakın olduğu için burada konakladı. Vefatından sonrada onun hatıralarını yaşatmak, aile geleneğini, onun temsil ettiği güzellikleri devam ettirmek ve onun adına kurduğumuz vakıf vasıtasıyla bu evi restore ettirdik” dedi. Konuşmanın ardından edilen dualar sonrası konağın açılışı yapıldı. Kuranı Kerim tilavetinin ardından mevlidi şerif okunarak davetlilere ikramda bulunuldu. AŞK Vakfı hizmetlerinde kullanılacak olan konağın açılışına, İçişleri eski Bakanı Osman Güneş, Emniyet eski Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.