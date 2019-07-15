Şeyhzade Dualarla Anıldı

Sorgun ilçesi Ağcın-Günpınar köyleri arasında yaptırılan mesire alanında, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından anma programı düzenlendi. Program, Kuran’ı Kerim okunması ile başladı. Vakıf Başkanı Ali Şakir Ergin, yaptırılan çeşme, mescid ve mesire alanının yapılış aşamasını anlattı. Ergin, “Buranın peyzajının yapılması için sayın Rektörden rica ettim. Bozok Üniversitesinden Peyzaj ve mimarı görevlendirirdi. Burayı gördüler ölçüleri aldılar ve plan yaptılar. Orman genel müdürlüğünden 850 tane fidan aldık. Sorgun Belediyesi ve Yozgatlı hemşerilerimizin desteği ile fidan sayısını bin adedin üzerine çıkardık. Kış şartlarından dolayı dikemedik. Bu görünen fidanları Mart ayında diktik. İnşallah fidanlar büyüdüğünde buraları yeşile bürünmüş olacak” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, etkinliğe belediye başkanı sıfatı ile gelmiş olmasına karşın, kalben ruhen ve gönülden de burada olduğunu söyledi. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise, “Uzaktan değil, Kırşehirliyim. Toprağının toprağına karıştığı suyunun suyuna, havasının havasına karıştığı bir şehirden geldim. Yaklaşık 7 aydır buradayım. Bizim çocukluğumuz Şeyhzade Ahmet Efendi’nin menkıbeleri ile geçti. O zaman hayattaydı ama çocuktuk, tanışma gelme imkanı olmadı. Ama buraya gelen büyüklerimiz hep onu anlattılar. Allah nasip etti bize yıllar sonra burada görev yapma imkanı bulduk. Belki kendilerini göremedik ama daha yakından tanıma imkanımız oldu” diye konuştu.